الرواجبة يدعو لوضع خطة شاملة لتحسين ترتيب الأردن بمؤشر الابتكار العالمي

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة الى ضرورة وضع خطة شاملة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.

وشدد الرواجبة في بيان صحافي اليوم على ضرورة اجراء مراجعة لمنظومة الابتكار بالمملكة سواء كانت ذلك بالتعليم اوالبنى التحتية او التشريعات مؤكدا اهمية معالجة نقاط الضعف التي ادت الى تراجع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.

يشار ان ترتيب الأردن نراجع 7 نقاط في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي ليصبح في المرتبة 86 من أصل 129 عالميا.

وينشر مؤشر الابتكار العالمي سنويا في تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة).

وقال الرواجبة إن الابتكار يعد محركا اساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي بخاصة اقتصاديات الدول الناشئة مبينا ان قطاع ريادة الأعمال والابتكار بالمملكة يتوفر فيه إمكانيات كبيرة للنمو وهو المستقبل لتطوير العديد من القطاعات المختلفة.

ولفت الرواجبة الى اهمية تعزيز الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز منظمة الابتكار بالمملكة مؤكدا استعداد غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الاولى للقطاع للتعاون وتقديم الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال.

واقترح الرواجبة انشاء مؤسسة واحدة تعني بالابتكار والريادية تكون تحت مظلة وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة لضمان وجود متابعة وخطوات سريعة تسهم في تجاوز التحديات في هذا المجال وبخاصة مع تحول المملكة الى مسار الاقتصاد الرقمي.

وأشار الى اهمية مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة بما يتواكب مع هذه التطورات مؤكد ان تحسن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار يعزز بيئة الاعمال ويسهم في جذب الاستثمارات.

وأوضح ان انشاء وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة تمثل خطوة قوية لدعم الدور المتزايد للحكومة بمساندة ركائز الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية، بالاضافة لجهودها لتوسيع شبكة الإنترنت السريع وتنمية المهارات الرقمية لمئات الشباب وإطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريادي الأعمال بالحصول على التمويل والوصول للأسواق العالمية.

وأشار المهندس الرواجبة الى ان الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة سانحة لمساعدة الاقتصاد الوطني لمواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض المملكة لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتمكين الشباب وتعزيز دورهم بالتنمية المستدامة.