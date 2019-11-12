الرواجبة يعرض الفرص الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤتمر”المستثمرين العرب”

عمان- الغد- عرض ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم الراوجبة فرص ومزايا الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة على هامش المشاركة في “المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب 2019” الذي بدأت اعماله امس في البحرين.

واكد الرواجبة خلال لقاءات أجراها مع رجال اعمال ومستثمرين عرب على هامش المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار: “الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل – الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي” أن الاردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يقدم حوافز ومزايا سواء كانت اعفاءات ضريبية وبنية تحتية متطورة وذلك من اجل ان يصبح مركزا اقليما بالمنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي.

ودعا الرواجبة رجال الاعمال للاستثمار بالمملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة والاستفادة من توفر الايدي العاملة المؤهلة والمدربة القدرة على تلبية احتياجات الشركات في هذا المجال مشيرا الى اهمية الاستثمارات وبناء شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيوفر فرص استثمارية واسعة ويعمل على حال العديد من المشاكل وزيادة الانتاجية وتحسين الخدمات.

وأكد الرواجبة خلال اللقاءات ان غرفة تجارة الاردن بحكم انها المظلة الاولى للقطاع على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم كافة المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة.

وبين الراوجبة ان المشاركة بالمؤتمر تشكل فرص هامة لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة والدول العربية في هذا المجال.