الرواجبة يعلن إعادة تفعيل حاضنة المشاريع الريادية بغرفة تجارة الأردن

عمان- الغد- اكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة إن الغرفة بدأت بإعادة تفعيل الوحدة المتخصصة لديها باحتضان الافكار الابداعية و مشاريع ريادة الاعمال بالمملكة.

وقال المهندس الرواجبة في تصريح صحفي اليوم السبت ان اعادة تفعيل الوحدة يأتي باطار حرص الغرفة لدعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تسويق الافكار والمشاريع الريادة خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

وجاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الأعمال واحدة من مستهدفات برنامج أولويات عمل الحكومة الأقتصادي (2021 و2023)، وذلك في أطار تحفيز النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

واضاف ان الغرفة ستعمل على ترويج المشاريع والأفكار الابداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية المميزة والواسعة مع أصحاب الاعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها باتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.

وأكد المهندس الرواجبة ان غرفة تجارة الاردن تعتبر المظلة الاولى للقطاع وبالتالي واجب الجهات الحكومية المعنية التنسيق والتواصل معها بكل ما يتعلق بقطاع ريادة الاعمال بخاصة وانها تمتلك خبرات واسعة في هذا الخصوص.

واوضح أن تجارة الأردن ستعمل على توفير قاعدة بيانات عن واقع قطاع الريادة والافكار الابداعية بالمملكة من خلال هذه الوحدة لتسويقها في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها والعمل على فتح اسواق جديدة امامها.

وحث المهندس الرواجبة اصحاب المشاريع والأفكار الريادية على التواصل مع غرفة تجارة الاردن وتقديم افكارهم للعمل على دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لها من اجل تسويقها محليا وخاجيا.

وأكد أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثير في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل وجود اهتمام ملكي سامي كبير في هذا القطاع.

واشار الى اهمية وجود نوافذ تمويلية بدعم حكومي لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

واكد اهمية تعزيز دور الشباب الذين لديهم مشاريع وافكار ريادية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية من جهة أخرى.

واشار المهندس الرواجبة الى ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصاد الوطني خصوصا ان والعديد من الشركات الناشئة في هذا القطاع حققت نجاحات مهمة محليا وعالميا.