الرواجبة يعلن إنشاء وحدة تحتضن مشاريع الريادة داخل غرفة تجارة الأردن

طارق الدعجة

عمان- اعلن ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة عزم الغرفة انشاء وحدة خاصة تحتضن الافكار الابداعية و مشاريع ريادة الاعمال بالمملكة.

وبين الرواجبة خلال لقاء صحافي اليوم ان الهدف من انشاء الوحدة يأتي في اطار حرص وسعي الغرفة لدعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تسويق الافكار والمشاريع الريادة خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

وأوضح ان الغرفة ستعمل على ترويج المشاريع والأفكار الابداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية المميزة والواسعة مع رجال الاعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها في اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.

وأكد ان غرفة تجارة الاردن تعتبر المظلة الاولى للقطاع وبتالي واجب الجهات الحكومية المعنية التنسيق والتواصل معها بكل ما يتعلق بقطاع ريادة الاعمال بخاصة وانها تمتلك خبرات واسعة في هذا الخصوص تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

واوضح أن الغرفة ستعمل توفير قاعدة بيانات عن واقع قطاع الريادة والافكار الابداعية بالمملكة من خلال هذه الوحدة لتسويقها في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها والعمل على فتح اسواق جديدة امامها.

وأكد الرواجبة أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثير في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل وجود اهتمام ملكي كبيرة في هذا القطاع.

وثمن التوجيهات الملكية السامية الأخيرة للحكومة بتطوير برنامج تمويلي جديد ومتكامل لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

واكد أن التوجيهات الملكية من شأنها ان تعزيز دور الشباب الذين لديهم مشاريع وافكار ريادية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية من جهة أخرى.

واوضح الرواجبة ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصاد الوطني خصوصا ان والعديد من الشركات الناشئة في هذا القطاع حققت نجاحات هامة محليا وعالميا.

واشار الرواجبة الى ان المنتدى الاقتصاد العالمي اختار 27 شركة اردنية ضمن افضل 100 شركة ناشئة بالمنطقة الأمر الذي يؤكد اهمية هذا القطاع ودوره الكبير في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ووصف الرواجبة الزيارة الملكية الى سنغافورة مؤخرا بالناجحة وفتحت افاق جديدة من التعاون امام الشركات الارادنية خصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى وجود شركات من سنغافورة ستعمل على فتح مكاتب اقليمية لها داخل المملكة مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسن وتطوير بيئة الاعمال والريادة بالمملكة.

وبحسب الرواجبة يبلغ عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكثر من 3الاف شركة تنطوي تحت مظلة غرفة تجارة الاردن.