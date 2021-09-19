“الرواد” تقدم 24 ألف دينار هدايا تكريمية للطلبة الأوائل على المملكة

عمان- الغد- تحت رعاية رئيس هيئة مديري شركة رواد المستقبل للتعليم والاستثمار – المالكة لمدارس أكاديمية الرواد الدولية الدكتور فاروق مراد، كرمت أكاديمية الرواد الدولية طلبتها الأوائل على المملكة والمديرية والمتفوقين في الثانوية العامة والبرنامج الدولي، في حفل نظمته الأكاديمية يوم الثلاثاء 14/9/2021م في قاعة جبري الملوكية، قدمته الإعلامية – وإحدى خريجات الرواد – آية الجعبري، بحضور أعضاء هيئة المديرين والمدير العام الدكتور أحمد ملحم ومديري المدارس، وحضور مميز من أولياء الأمور والأسرة التعليمية.

وفي كلمته الترحيبية، هنأ مراد الطلبة الناجحين والمتفوقين على هذه النتائج المميزة، مشيرا إلى أن “الرواد من دأبها العناية بالطلبة – وخاصة في مرحلة الثانوية العامة – وتوليهم اهتماما حقيقيا، وتحرص على توفير بيئة أكاديمية داعمة لهم، وكوادر تعليمية ذات خبرة وكفاءة”، معرجا على أن “الرواد استطاعت أن تتخطى تأثيرات كورونا على العملية التعليمية وتقدم خدماتها بشكل انعكس على نتائج الطلبة المبهرة”.

كما دعا مراد أولياء الأمور إلى مزيد من الالتفاف حول الرواد واستكمال اجراءات تسجيل ابنائهم والثقة ببرامجها التعليمية والتربوية، والوقوف معها في رسالتها التي من خلالها تسعى إلى “تقديم تربية متكاملة متوازنة وتعليم عصري ذي جودة عالية للمساهمة في إعداد مواطنين فاعلين نافعين لوطنهم وأمتهم في مجتمع عالمي دائم التغيير”.

وقدمت الرواد شيكا بقيمة 10 آلاف دينار للطالبة سلسبيل عمرو وآخر بنفس القيمة للطالبة ياسمين المبروك لحصولهما على المركز الثالث على مستوى المملكة بالفرع الأدبي بمعدل 99.2، وقدمت أيضا شيكا بقيمة 1000 دينار للطالبة نور نجادات وآخر بذات القيمة للطالبة ريان أبو شقير لحصولهما على المراكز الأولى على مستوى مديرية لواء الجامعة في الفرع العلمي، كما قدمت شيكا بقيمة 1000 دينار للطالب يونس الأحمد وآخر بنفس القيمة للطالبة رزان حرب لحصولهما على معدل 100% ضمن معادلة نتائج (British G.C.S) للعام 2021، كما قدمت #الرواد الهدايا التكريمية لبقية الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة والبرنامج الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن طلبة أكاديمية الرواد الدولية قد أحرزوا مراكز متميزة على مستوى المملكة في البرنامجين الوطني والدولي خلال الأعوام السابقة أيضا، ويذكر أن الرواد تقدم مبلغ 15 ألف دينار لمن يحرز من طلبتها المركز الأول على مستوى المملكة في فرعه، بينما تقدم 10 آلاف دينار لمن يحرز من طلبتها المركز الثاني إلى الخامس على مستوى المملكة في فرعه، وكذلك تقدم 5 آلاف دينار لمن يحرز من طلبتها المركز السادس إلى العاشر على مستوى المملكة في فرعه.