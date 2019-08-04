“الرواد” تكرم طالبتها الثانية على المملكة بـ10 آلاف دينار

عمان– برعاية وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، كرمت مدارس أكاديمية الرواد الدولية طالبتها رند أبو الحسن الحاصلة على المركز الثاني على مستوى المملكة في الفرع العلمي بمعدل 99.9، وقدمت لها مبلغا مقداره (10 آلاف دينار).

جاء هذا التكريم في حفل نظمته الأكاديمية لتكريم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة ومعلميهم، الأربعاء الماضي، في قاعات جبري المركزي، بحضور عدد كبير من الطلبة وذويهم.

ومن جهته، هنأ السعودي طلبة الأكاديمية لنجاحهم وتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح والازدهار، كما أثنى على جهود الأكاديمية في عنايتها الحثيثة بطلبتها أكاديميا وتربويا.

كما شكر المدير العام للأكاديمية الدكتور أحمد العمري وزير التربية الأسبق السعودي على قبوله دعوة الرعاية، وأكد دور الأكاديمية بدعم وتحفيز الطلبة الأوائل ليكون قدوة إيجابية لأقرانهم في المدارس ونموذجا يحتذى به على مستوى الوطن.

وقدم رئيس هيئة المديرين الدكتور فاروق مراد شيكا نقديا للطالبة المتفوقة رند أبو الحسن بمقدار 10.000 دينار تقديرا لتميزها وحصولها على المركز الثاني على مستوى المملكة، كما قدم الهدايا للطلبة الناجحين والمتفوقين من البنين والبنات، وقدم الدروع لراعي الحفل ولأعضاء الهيئة التدريسية في قسم الثانوية العامة.