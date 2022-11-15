الرواشدة: الطاقة المتجددة تشكل 30% من خليط الطاقة المحلي

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة اليوم الثلاثاء ان النظام الكهربائي الأردني شهد وما زال تطورا متسارعا في استخدامات مصادر الطاقة البديلة المتجددة سواء رياح او طاقة شمسية واصبحت تشكل حوالي 30 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في الأردن.

وأضاف في افتتاح ورشة عمل (تكنولوجيا الشبكات الذكية ودورها في حل المشكلات التي تواجه الأنظمة الكهربائية الحديثة) التي تنظمها جمعية سيجري الوطنية الأردنية ان الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال استخدامات تطبيقات الشبكات الذكية سواء على شبكات النقل او التوزيع ما يسهم في المحافظة على استقرارية المنظومة الكهربائية وضمان التزويد الامن والمستمر لجميع المستهلكين وبمختلف شرائحهم.

وبهذا الخصوص قال الرواشدة الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الإدارية لجمعية سيجري الوطنية، ان النظام الكهربائي الأردني قطع شوطا كبيرا في هذا المجال باستخدامه أنظمة تحكم وأنظمة اتصالات متقدمة على صعيد شبكتي النقل والتوزيع وكذلك أنظمة العدادات الذكية وأنظمة تنبؤات محطات الطاقة المتجددة ومحطات التحويل المؤتمتة.

وقال ان هذا التحدي عظيم ويحتاج الى تعاون مشترك على الصعيد المعرفي والتطبيقي ما بين الاكاديميين ومؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة والكهرباء، كما يحتاج هذا التحدي الى التبادل المعرفي والعلمي في هذه المؤسسات للوصول الى نظام كهربائي ذكي يشابه الأنظمة الكهربائية العالمية الحديثة من خلال إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

واكد الرواشدة أهمية الورشة في البحث في استخدامات الشبكات الذكية وتطبيقاتها ودورها الرئيسي في حل المشكلات التي تواجه الأنظمة الكهربائية الحديثة بصفتها ركيزة من ركائز أنظمة الطاقة الحديثة بالتوازي مع الالتزام بالمتطلبات البيئية.

من جانبه عرض سكرتير جمعية سيجري الوطنية الأردنية المهندس عيد العساف دور سيجري وتطورها وانجازات سيجري الوطنية ودورها الوطني.مشيرا الى ان سيجري الأردنية تأسست عام 1989 ومقرها شركة الكهرباء الوطنية وتطلع بالنشاطات العلمية والفنية المتعلقة بمتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية في صناعة الطاقة الكهربائية.

وتناقش الورشة التي تعقد ليوم واحد أوراق علمية قدمها الأستاذ الدكتور في جامعة مؤتة عبدالله العدينات والدكتور اياد المعايطة (جامعة الطفيلة) والدكتور عصر المطارنة(جامعة مؤتة) والمهندس منقذ المومني شركة الكهرباء الوطنية.