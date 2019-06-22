الرواشدة: انفصال الخط المصري يقطع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة

عمان– الغد– قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان النظام الكهربائي في المملكة تعرض عند الساعة العاشرة و12 دقيقة من ليلة امس الى انفصال خط الربط الكهربائي المصري نتيجة خلل فني لدى الجانب المصري ما أدى الى فصل التيار الكهربائي وبشكل جزئي عن مناطق مختلفة في جميع محافظات المملكة.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت ان فصل التيار الكهربائي داخل المملكة يأتي ضمن الخطة الدفاعية لشركة الكهرباء الوطنية للمحافظة على النظام الكهربائي وديمومته، مشيرا الى ان هذه العملية تبعها تشغيل محطات توليد وإعادة الاحمال مباشرة.

وقال ان إعادة بناء الاحمال كاملة وإعادة التيار الكهربائي استغرقت ما بين 4 دقائق و48 دقيقة “لان عملية إعادة بناء الاحمال تتم تدريجيا للحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي”.

واكد المهندس الرواشدة ان مثل هذه الاعطال الفنية الطارئة تحدث على الأنظمة الكهربائية بشكل عام ولكنها تشكل فرصة لامتحان قدرات الشركات والكوادر الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي وإعادة الاحمال بسلاسة ويسر وضمن فترات زمنية قياسية.

وقال ان عملية إعادة الاحمال التي تمت الليلة الماضية ضمن زمن قياسي تؤكد استعداد وجاهزية شركة الكهرباء الوطنية للتعامل مع الطوارئ وتشكل مؤشراً على كفاءة النظام الكهربائي وكفاءة أداء الكوادر العاملة.