الرواشدة: لا يوجد اعتداءات ولا علاقة لشركة العطارات بانقطاع الكهرباء عن المملكة

عمان- قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم، انه تم الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الطاقة ضمن لجنة فنية للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء في الــ21 من الشهر الماضي.

وأوضح النائب العتوم خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة، وعدد من الخبراء في مجال الطاقة، أن اللجنة الفنية ستباشر باكورة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، على أن تقوم بتزويد ” الطاقة النيابية ” بنتائج أعمالهم كافة وإعداد تقرير بتلك الحادثة.

من جهتهم، طالب النواب ناجح العدوان وفراس العجارمة وموسى هنطش وهايل عياش وعبدالله جبارة ورمزي العجارمة ومحمد السعودي ونضال الحياري، بضرورة الكشف الواضح عن اسباب انقطاع الكهرباء وعدم تكراراها مستقبلا.

بدوره، قال الرواشدة، إن الاجتماع كان تنسيقيا مع الخبراء الفنيين لتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها للخروج بتقرير حول الحادثة.

واشار الى عدم وجود اي اعتداء تعرضت له الشبكة الكهربائية او نظامها الكهربائي، مبينا بذات الوقت انه لا علاقة ايضا لشركة العطارات بانقطاع الكهرباء، اذ انها لم تباشر اعمالها.

بترا