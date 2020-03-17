الرواشدة لـ”الغد”: تعاملنا مع 13 قضية حول شائعات بشأن كورونا

موفق كمال

عمان- أحالت وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي بمديرية الامن العام منذ تعامل الاردن مع فيروس كورونا 13 قضية اشاعة وأكاذيب تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما ذكر رئيس الوحدة المقدم رائد ياسين الرواشدة.

وقال المقدم الرواشدة لـ”الغد” إن الضرر الذي ينجم عن تداول هذه الاشاعات كبير وتلحق ضررا نفسيا واجتماعيا واخلاقيا، لافتا الى ان هذه الاخبار تتعدى على خصوصيات المواطنين وتخلق نوع من الفتنة والبغيضة وتثير النعرات، وهي بمجملها تعد خطاب كراهية.

وبين الرواشدة أنه منذ بداية ظهور وباء كورونا دابت مديرية الامن العام وبتوجيه مباشر من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، باطلاق تحذيرات عبر الناطق الاعلامي، لجميع المواطنين لتوخي الحذر في نقل الشائعات وتداولها وإعادة نشرها كونها تثير الهلع والخوف لدى ابناء المجتمع، وان من يقوم بهذه الافعال سوف تتم ملاحقته ومحاسبته وتوديعه للقضاء العادل .

واضاف أن هناك شائعات يتم تداولها من المواطنين بقصد المزاح او التسلية، وهناك شائعات مندسة تكون من الخارج وهدفها زعزعة الامن والامان في الاردن، مشيرا الى تحويل 13 قضية وتوديع مرتكبيها للقضاء

وحسب الرواشدة فان الشائعات المتعلقة بفيروس الكورونا كانت تثير الهلع لدى المواطنين وكانت تنشر خصوصياتهم، مشيرا الى أن هناك اشخاص تضرروا من نشر معلوماتهم الشخصية والاساءة لهم والتنمر عليهم، فمنهم من قدم شكاوي لدى النيابة العامة ووحدة مكافحة الجرائم .

وطالب الرواشدة المواطنين في ظل هذه المرحلة الحساسة والمفصلية متابعة الاخبار من المنصات الحكومية الصحيحة واتباع التعليمات الصادرة عنها والابتعاد عن نشر الشائعات والاخبار المغلوطة او المنقوصة او المبالغة ، والابتعاد ايضا عن نشر التسجيلات الصوتية واطلاق التحذيرات غير المسؤولة والدقيقة واغتيال الشخصية واثارة الهلع بين المواطنين .

وحث المواطنين على اتباع الاخبار الصحيحة والموثوقة كون اتباع الاخبار الكاذبة تشتت من جهود رجال الامن والدفاع المدني عن خدمة المواطن بعد اشغالهم عن واجباتهم، مشيرا الى ان المواطن الاردني مواطن عادي وهو اللبنة الاساسية في بناء الاجتماعي ، وهناك قلة قليلة من يتداول الشائعات.

وطالب الرواشدة من نشطاء التواصل الاجتماعي مشاركة اخبار التوعية والارشادات الصحية وتنمية حس المواطنة الصالحة حتى يكونوا عونا لرجال الامن والحكومة في تعدي هذه المحنة ان شاء الله ووضع مبادرات اجتماعية في مناطق سكناهم تخدم المواطنين مثل مبادرة التعليم.

[email protected]