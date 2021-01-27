الرواشدة يصل البحرين استعدادا للاحتراف

عمان – الغد – وصل اللاعب ياسر الرواشدة إلى العاصمة البحرينية المنامة، تمهيدا لخوض تجربة احتراف جديدة مع فريق النجمة.

وجاءت مغادرة الرواشدة بعد تلقيه عرضا من النجمة، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للعقد، بانتظار التوقيع الرسمي.

وأكد الرواشدة في تصريح لـ”الغد” يوم أمس، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء للتوقيع “مساء أمس”، في حال شهد الاجتماع اتفاقا على جميع الأمور والتفاصيل.

ويعتبر الرواشدة من اللاعبين المميزين، حيث برز مع فريق العربي قبل أن ينتقل لعدة أندية محلية من ضمنها الفيصلي والسلط ومعان. –(أخبار النجوم)