الرواشدة يهاجم سلطة المياه.. ادفعوا لنا فواتيركم وأصلحوا الفاقد

عمان-الغد – هاجم مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، اليوم الأربعاء، سلطة المياه بشكل غير مسبوق في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني على خلفية حديث المنتدين عن كلف الطاقة التي تتحملها المياه نتيجة كلف الطاقة المرتفعة.

وقال الرواشدة: “الطاقة المتجددة تزود المياه بـ 250 ميغاواط، مضيفا لماذا لا تدفعوا الفواتير اللي عليكو وتعالجوا الفاقد في شبكات المياه الذي يزيد عن 50% ثم تقدموا بالاعتراض على كلف الطاقة”.