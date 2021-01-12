الروزنامة المعدلة لموسم 2021 للفورمولا1

باريس – في ما يلي الروزنامة المعدلة لموسم 2021 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد تأجيل سباقي استراليا والصين واعادة سباق ايمولا الثلاثاء:
28 آذار/مارس: جائزة البحرين الكبرى في صخير
18 نيسان/ابريل: جائزة ايطاليا الكبرى في ايمولا*
2 أيار/مايو: للتأكيد لاحقا
9 أيار/مايو: جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة
23 أيار/مايو: جائزة موناكو الكبرى في مونتي كارلو
6 حزيران/يونيو: جائزة أذربيجان الكبرى في باكو
13 حزيران/يونيو: جائزة كندا الكبرى في مونتريال
27 حزيران/يونيو: جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه
4 تموز/يوليو: جائزة النمسا الكبرى في سبيلبرغ
18 تموز/يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون
1 آب/أغسطس: جائزة المجر الكبرى في بودابست
29 آب/أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى في سبا-فرانكورشان
5 ايلول/سبتمبر: جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت
12 ايلول/سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا
26 أيلول/سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى في سوتشي
3 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة سنغافورة الكبرى في مارينا باي
10 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا
24 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى في اوستن
31 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو
7 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو
21 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن*
5 كانون الاول/ديسمبر: جائزة السعودية الكبرى في جدة**
12 كانون الأول/ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى في ياس مارينا
تأجلت الى موعد غير محدد: جائزة الصين الكبرى في شنغهاي
* بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات
** بانتظار المصادقة على الحلبة . – (أ ف ب)