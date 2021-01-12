الروزنامة المعدلة لموسم 2021 للفورمولا1

باريس – في ما يلي الروزنامة المعدلة لموسم 2021 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد تأجيل سباقي استراليا والصين واعادة سباق ايمولا الثلاثاء:

28 آذار/مارس: جائزة البحرين الكبرى في صخير

18 نيسان/ابريل: جائزة ايطاليا الكبرى في ايمولا*

2 أيار/مايو: للتأكيد لاحقا

9 أيار/مايو: جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة

23 أيار/مايو: جائزة موناكو الكبرى في مونتي كارلو

6 حزيران/يونيو: جائزة أذربيجان الكبرى في باكو

13 حزيران/يونيو: جائزة كندا الكبرى في مونتريال

27 حزيران/يونيو: جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه

4 تموز/يوليو: جائزة النمسا الكبرى في سبيلبرغ

18 تموز/يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون

1 آب/أغسطس: جائزة المجر الكبرى في بودابست

29 آب/أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى في سبا-فرانكورشان

5 ايلول/سبتمبر: جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت

12 ايلول/سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا

26 أيلول/سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى في سوتشي

3 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة سنغافورة الكبرى في مارينا باي

10 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا

24 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى في اوستن

31 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو

7 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو

21 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن*

5 كانون الاول/ديسمبر: جائزة السعودية الكبرى في جدة**

12 كانون الأول/ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى في ياس مارينا

تأجلت الى موعد غير محدد: جائزة الصين الكبرى في شنغهاي

* بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات

** بانتظار المصادقة على الحلبة . – (أ ف ب)