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الروسية ماريا شارابوفا تعلن اعتزال كرة المضرب

منذ ساعتين

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باريس – أعلنت الروسية ماريا شارابوفا (32 عاما) الأربعاء اعتزالها منافسات كرة المضرب بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، وذلك في مقالٍ نشرته في مجلتي “فوغ” و”فانتيتي فير”.
وكتبت شارابوفا “كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا”. -(أ ف ب) 

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