الروسي حبيب يخوض نزاله المقبل في أبوظبي

مدن – تقرر رسمياً أن يخوض بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف نزالا للدفاع عن لقبه أمام الأمريكي داستن بوارييه، في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، بأبوظبي، في دورة «UFC 242»

وسيخوض حبيب هذه المواجهة بعد انقضاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه حتى يوليو 2019، بسبب شجار عقب نزاله ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور. وهذه هي الدورة الأولى التي ستقام في أبوظبي، بعد أن وقعت منظمة UFC مؤخرا على عقد لإقامة دورات للفنون القتالية المختلطة تحت رعايتها في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة. -(وكالات)