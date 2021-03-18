الروسي روبليف بخطوات ثابتة يتأهل لربع نهائي دورة دبي

دبي -تابع الروسي أندري روبليف، المصنف ثانيا، بخطوات ثابتة تقدمه في دورة دبي الدولية في كرة المضرب وتأهل الى ربع النهائي بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-3 و6-1 في ثمن النهائي.

ورفع الروسي عدد انتصاراته إلى 15 هذا العام، وإلى 22 فوزا متتاليا في دورات الـ500 نقطة، حيث وحده السويسري روجيه فيدرر نجح في تحقيق سلسلة أطول على هذا المستوى مع 28 فوزا متتاليا بين عامي 2014 و2016.

ونجح روبليف، البالغ 23 عاما، في انقاذ كرات كسر ارساله الست التي سنحت أمام فريتز وضرب موعدا في الدور المقبل مع المجري مارتون فوتشوفيتش الفائز على الصربي دوسان لايوفيتش 6-1 و4-6 و6-4.

وهي المرة الثانية التي سيلبتقي فيها روبليف مع فوتشوفيتش في ثلاثة اسابيع، بعد لااولى في المباراة النهائية لدورة روتردام الهولندية عندما توج الروسي باللقب، علما بأن المجري انسحب بعدها بأسبوع من مواجهة روبليف في ربع نهائي دورة قطر المفتوحة.