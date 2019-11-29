الروس يفضلون الأردن كثاني وجهة سياحة بعد التشيك

عمان – الغد- فاز الاردن بجائزة المركز الثاني ضمن أفضل الوجهات السياحية في سياحة الاستجمام، ضمن الاستفتاء الذي أطلقه موقع ناشونال جيوغرافيك في روسيا “NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL AWARDS RUSSIA 2019”.

وتعد هذه الجائزة من اكثر الجوائز تقديرا وتميزا في المجال السياحي في العالم، حيث اختار المواطنون الروس جمهورية التشيك كأفضل وجهة وحصلت على المركز الاول، فيما حصل الاردن على المركز الثاني ضمن الدول المشاركة.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان، أن الاردن يولي أهمية خاصة بسياحة الاستجمام كونه يحتوي على مواقع عديدة ومميزة للسياحة في هذا المجال، مبينًا ان الجائزة جاءت لتؤكد على موقع الاردن واهميته في هذا الجانب من السياحة.

وأشار الى أن التنوع الحيوي والسياحي والمواقع الاثرية التي يزخر بها الاردن تضعه في مقدمة الدول على الخارطة السياحية كأفضل وجهات للسفر في العالم.