الرويضان يُكرّم الجبارين بعد انجازاته برياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ

عمان – الغد – استقبل اليوم الاربعاء الدكتور عاطف الرويضان مدير عام مدينة الحسين للشباب، ابن مدينة الحسين للشباب واحد موظفيها عبدالله الجبارين لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي والكيك بوكسنغ بعد حصولة على الانجازات المشرفة.

وحصل البطل الجبارين على برونزية تاريخية للاردن في بطولة العالم للمواي تاي في العاصمة التايلندية “بانكوك”، ومن ثم مشاركته في اكبر منطمات العالم الاحترافية max muay thai وفوزه على اللاعب التايلندي بالضربة الفنية القاضية على ارضه وبين وجمهوره.

وقام الدكتور عاطف بالأتصال عبر مكالمة هاتفية للبطل عبدالله وهو في تايلند للإطمئنان عليه ومباركته له على هذه الانجازات المشرفة، مؤكداً دعمه ومتابعته الحثيثة للبطل عبدالله الجبارين ومؤازرته لابناء المدينة وموظفيها ودعمه لابناء الرياضة الاردنية، فضلاً عن حثهم على تحقيق الانجازات ورفع راية الوطن عاليا.