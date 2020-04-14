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الرياح تقتلع 3 أعمدة كهرباء في الديسة وانقطاع الكهرباء عن المنطقة

منذ 19 دقيقة
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العقبة – تسببت رياح قوية في منطقة الديسة في محافظة العقبة الى إسقاط 3 اعمدة كهرباء مما ادى الى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة.
وقال مدير شركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين، إن الرياح القوية اقتلعت 3 اعمدة كهرباء في منطقة حوض الديسة ليلة البارحة وتعمل الشركة على اصلاحها.
وتعرضت محافظة العقبة اليوم الثلاثاء إلى رياح قوية انعدمت معها الرؤيا في بادية العقبة بسبب كثافة الرمال المتحركة.
وحذرت السلطات المحلية في العقبة مستخدمي الطريق بين العقبة وباديتها توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج للمصرح لهم إلا للضرورة القصوى.
بترا

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