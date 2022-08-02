“الريادة والابتكار” في الجامعة الأردنية يوقع مذكرتي تفاهم لتعزيز برامجه

إبراهيم المبيضين- عمّان- قال مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتور يزن الزين إن الجامعة ممثلة بالمركز وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير البرامج الريادية (Impact MENA) وشركة “مرايتي” الناشئة، بهدف تعزيز وتدعيم برامج المركز الذي يسعى لتعميم ودعم فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأضاف الزين في حديث لـ”الغد”، أن مذكرة التفاهم الأولى وقعت مع شركة “امباكت مينا” وهي شركة متخصصة في التنمية الاقتصادية أُسّست للتعامل مع التحديات المختلفة في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية والجامعات والمؤسسات غير الربحية والمستثمرين وغيرها من الشركات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير تعاون مشترك في مجال دعم ريادة الأعمال في الجامعة وتقديم الاستشارات والتدريب والدراسات المتعلقة بالريادة وإنشاء الشركات.

ووقع مذكرة التفاهم عن شركة (Impact MENA) رئيسها التنفيذي المهندس فرحان الكلالدة، الذي قال إنها ستعزز التعاون إلى تفعيل دورها في خدمة مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية من أساتذة وطلبة بهدف المساهمة في حل مشكلات الفقر والبطالة، من خلال دعم المشاريع والشركات الناشئة بتقديم الاستشارات ذات العلاقة.

وقال الزين إن المذكرة تأتي بهدف المساعدة في تصميم وتنفيذ برنامج مسرعة أعمال مشترك بين الفريقين يخدم مجتمع الجامعة، فضلًا عن تقديم الاستشارات والدعم الفني والمساندة للمركز فيما يخص أنشطة وفعاليات وبرامج الريادة التي يُنفّذها، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي (TOT) للأساتذة والمدرسين الذين سيقع عليهم الاختيار لتدريس مساق الابتكار والريادة في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، ستسهم شركة (Impact MENA) بالاطّلاع على مكونات مساق الابتكار والريادة من خطة تدريسية وأساليب تدريس ونظام العلامات وتقديم التغذية الراجعة في هذا الشأن.

وأما مذكرة التفاهم الثانية، فقد وقّعها الزين نيابة عن الجامعة مع شركة مرايتي، وهي شركة أردنية ناشئة تأسست عام 2017، وتشرف اليوم على منصة عربية متخصصة في تسويق وبيع منتجات الجَمال والعناية الشخصية الطبيعية الخالية من المواد الضارة، وتقديم الاستشارات المحكّمة للمستخدم في مجال التجميل والعناية بالبشرة،

ووقع المذكرة عن شركة “مرايتي” مؤسستها ورئيستها التنفيذية رموز صادق.

وبين الزين أن هذه المذكرة تهدف إلى توفير فرص تدريب لطلبة الجامعة في مجال ريادة الأعمال والعمل في الشركات الناشئة بما لا يقل عن خمس فرص تدريبية لكل فصل دراسي، وتقديم النصح والتوجيه لأصحاب المشاريع الريادية المُحتضَنين داخل المركز، والمساهمة في إعداد المحتوى الإذاعي الخاص ببرامج مركز الابتكار والريادة والتي تُقدَّم عبر إذاعة الجامعة الأردنية.

وقالت صادق إن الشراكة مع الجامعة جاءت بنِيّة المساهمة في سدّ الفجوة بين الجامعات وقطاع الأعمال ورفد سوق العمل بالشباب أصحاب المهارات الوظيفية والريادية المطلوبة حسب متطلبات العصر الحالي.

وأنشئ مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية بقرار من مجلس أمناء الجامعة في نهاية عام 2015 م ليخلف حاضنة الأعمال الصناعية والزراعية في الجامعة.

ويهتم المركز بشكل أساسي وكبير على نشر الفكر الريادي والقيادة الريادية بين طلاب الجامعة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والإداري والمالي اللازم للأفكار والمشاريع الابتكارية والريادية في مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي وبالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص سعياً لدعم التمكين الاقتصادي لهذه المجتمعات، بحيث تصبح قادرة على المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة، كما يقوم بمساعدة الطلاب على تأسيس شركات تقنية وليدة.

ويسعى المركز الذي يضم أربع شعب إدارية وهي حاضنات الأعمال والتمويل والاستثمار، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، الدراسات والتدريب والتخطيط، والعلاقات والتعاون، بالإضافة إلى دعم إقامة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والربط بين القطاع التجاري والصناعي والخدمي والجامعة الأردنية وتوجيه المشاريع والأنظمة والأبحاث العلمية الجامعية نحو تلبية احتياجات القطاع الاقتصادي وتطوير تنافسيته من خلال خدمات التدريب والتمويل والتشبيك.

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