الرياضة الإيطالية تنعي وفاة الأسطورة كوبي براينت

روما – عبّر لاعبا كرة القدم السابقين أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي ولاعب كرة السلة الإيطالي ماركو بيلينيلي وجميع أندية كرة القدم والرياضة الإيطالية بأكملها، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية عن أسفهم لوفاة أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت، جراء تحطم مروحيته في مدينة كالاباساس بكاليفورنيا.

ونشرت اللجنة الأولمبية الوطنية تغريدة على حسابها على (تويتر) مصحوبة برسالة وداع لبراينت “ذهبت في كل مكان خلف كل كرة مفقودة منك. طلبت عهدي وأعطيتك قلبي لأن خلف هذا كان هناك الكثير. الوداع يا أسطورة، الوداع كوبي”.

"Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio cuore perché c'era tanto altro dietro." 🏀

ولقى أسطورة كرة السلة الأمريكي سابقا ونجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت صاحب الـ41 عاما، مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا)، والذي راحت ضحيته أيضا ابنته جيانا (13 عاما).

You’ve been an example for our generation R.I.P. Legend pic.twitter.com/m8Keded2Zs

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) January 26, 2020