الرياضة الإيطالية تنعي وفاة الأسطورة كوبي براينت

روما – عبّر لاعبا كرة القدم السابقين أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي ولاعب كرة السلة الإيطالي ماركو بيلينيلي وجميع أندية كرة القدم والرياضة الإيطالية بأكملها، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية عن أسفهم لوفاة أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت، جراء تحطم مروحيته في مدينة كالاباساس بكاليفورنيا.

ونشرت اللجنة الأولمبية الوطنية تغريدة على حسابها على (تويتر) مصحوبة برسالة وداع لبراينت “ذهبت في كل مكان خلف كل كرة مفقودة منك. طلبت عهدي وأعطيتك قلبي لأن خلف هذا كان هناك الكثير. الوداع يا أسطورة، الوداع كوبي”.

"Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio cuore perché c'era tanto altro dietro." 🏀 Ciao leggenda, ciao Kobe. 😢#KobeBryant pic.twitter.com/pldwCqwb8K — CONI (@Coninews) January 26, 2020

ولقى أسطورة كرة السلة الأمريكي سابقا ونجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت صاحب الـ41 عاما، مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا)، والذي راحت ضحيته أيضا ابنته جيانا (13 عاما).

You’ve been an example for our generation R.I.P. Legend pic.twitter.com/m8Keded2Zs — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) January 26, 2020

كان براينت وجيانا يسافران على متن المروحية الخاصة به رفقة 7 أشخاص، قبل أن تصطدم بالأرض وتلتهم النيران كل ركابها.

بينما نعى اللاعب السابق وبطل العالم مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بيرلو، كوبي مرفقا صورة تجمعه به قائلا “لقد كان مثالا لكل جيلنا. أرقد في سلام أيها الأسطورة”.

كما كتب لاعب فريق روما ومنتخب الأتزوري السابق توتي “يشرفني أنني تعرفت عليك. أنت بطل داخل وخارج الملعب”.

وعبّرت العديد من الفرق الإيطالية خلال الساعات الأخيرة مثل إنتر ميلان وإيه سي ميلان وروما وسامبدوريا عن أسفها وحزنها الشديد لوفاة كوبي براينت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. – (إفي).