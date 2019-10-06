الرياضة تقوي مفصل الركبة

الغد– أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية كما نقلت الجزيرة أن ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعيا، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.
وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية، وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار تعرف “بالهِلالَة المفصلية”، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).