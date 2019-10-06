حياتناصحة وأسرة

الرياضة تقوي مفصل الركبة

منذ 16 دقيقة

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الغد– أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” ‫الألمانية كما نقلت الجزيرة أن ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 ‫دقيقة أسبوعيا، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي ‫وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه ‫بسرعة كرياضات الكرة.

‫‫‫وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية، ‫وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار تعرف “بالهِلالَة ‫المفصلية”، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال ‫العظمي).

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