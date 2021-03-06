الرياضة في زمن كورونا.. عنوان ندوة الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية

عمان – الغد – خصص مجلس إدارة الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية الجانب الأكبر من جلسته التي عقدت برئاسة السيد حسن مسعود لمناقشة واقع ومستقبل أنشطة الجمعية في ظل جائحة كورونا التي القت بظلالها على كافة الأجواء وفي كافة المجالات.

وشددت الجمعية على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة القادمة لمواجهة تحدي فيروس كورونا منوهة إلى امكانية أقامة بعض الأنشطة عبر التطبيق المرئي “زووم” ، وفي هذا الصدد اتخذت الجمعية قرارا بعقد ندوة مفتوحة عبر “زووم” وذلك مساء يوم الجمعة 19-آذار الجاري وتفويض الرئيس الفخري للجمعية د. عاطف رويضان بإدارة هذه الندوة، وتحديد محاورها تحت عنوان (الأردنية للثقافة الرياضية.. صحة وآمان).

وثمنت الجمعية مبادرة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية عضو مجلس إدراة الجمعية الثقافية بإستضافة اجتماع مجلس الإدارة الذي يجسد الشراكة الإستراتيجة بين جمعية الثقافة الرياضية وجمعية اللجنة البارالمبية.

يشار إلى ان الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية أشهرت عام 2019 وهي منتسبة للاتحاد العربي للثقافة الرياضية التي يتخذ من القاهرة مقرا له.

وتهدف الجمعية إلى تبني سلسلة من المشاريع والأنشطة مع عديد الجهات ذات الصلة والاختصاص لتعزيز وتعميق ونشر مفهوم ومصطلح الثقافة الرياضية بما يتزامن مع حجم الاهتمام والأقبال المتزايد على ممارسة كافة الوان الرياضة وبما يساعد على التصدي للظواهر المؤسفة التي عانت منها مؤخرا المنظومة الرياضية.