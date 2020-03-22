الرياضيون الأردنيون يتغلبون على “الحجر المنزلي” بأفكار مبتكرة – فيديو

خالد العميري

عمان – في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضي بالمملكة أسوة ببقية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن الحسابات الرسمية للاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تغلبت على هذا التوقف القسري بأفكار مبتكرة.

الحجر الصحي المنزلي، دفع العديد من اللاعبين للكشف عن إبداعاتهم غير المألوفة للمتابعين، ليخطفوا الأضواء من الجميع، حيث ظهر لاعب نادي الأرثوذكسي والمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، علي الزعبي، بمقطعي فيديو من منزله، قدّم خلالهما فاصلا من مهاراته بالتصويب الدقيق للأجسام الصلبة الصغيرة في “سلة بلاستيكية”، قبل أن يقبل خوض “تحدي البقاء في المنزل” الذي شارك فيه الكثير من نجوم “الساحرة المستديرة” على مواقع التواصل الإجتماعي، مستخدما لفافة المناديل الورقية بدلا من كرة القدم.

بدوره، يواصل لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة والنادي الأهلي، موسى العوضي، استغلال فترة الحجر المنزلي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بخوض سلسلة من التمارين السويدية الخفيفة، للحفاظ على جزء من لياقته، مطالبا جميع المواطنين البقاء في المنازل وممارسة الرياضة.

وظهر كذلك لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونادي الجبيهة، أحمد عبيد، بمقطع فيديو وهو يمارس سلسلة من التمارين البدنية للحفاظ على لياقته، متمنيا على الجميع الإلتزام بالقرارات الحكومية والبقاء في المنازل، خوفا من تفشي الفيروس.

ويستغل لاعب المنتخب الوطني في رياضة الكيك بوكسينغ، عدي أبو حصوة، فترة الحجر الصحي المنزلي القسرية، بتقليم الأشجار في حديقة منزله برفقة عائلته، إلى جانب خوضه تدريبات بدنية منزلية، مطالبا جميع المواطنين البقاء في منازلهم لحماية الوطن وأنفسهم وأولادهم.

من جانبه، يستغل لاعب النادي الأرثوذكسي محمد حسونة الظروف الحالية، بمشاهدة الأفلام الوثائقية عن رياضة كرة السلة، متمنياً على جميع المواطنين البقاء في المنازل واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لضمان سلامتهم جميعا.

وأظهر لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونادي الوحدات، أحمد حمارشة، موهبة طريفة خلال قضائه فترة الحجر الصحي المنزلي، بعدما اتجه لهواية الطبخ وأعد طبق المعكرونة، لافتا إلى أن هذا الروتين اليومي فرضته الظروف القسرية الراهنة.

وأدّى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى شلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية، وتعليق غالبية مواعيد البطولات على المستويين المحلي والعالمي، بعدما أصبحت أوروبا “بؤرة أساسية للفيروس حاليا”، ما دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على حركة التنقل والسفر ومنع التجمعات.

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