الرياضيون يساندون العوضات بحثا عن العلاج

عمان – الغد – إلتف نجوم كرة القدم المحلية من مدربين ولاعبين وإداريين، حول زميلهم النجم السابق والمدرب الحالي راتب العوضات، في البحث عن رحلة علاج في الخارج.

وجاءت هذه “الهبة” الرياضية، بعد مناشدة العوضات، بضرورة تأمين رحلة علاج خارجية له في الفترة المقبلة، لمعالجته من المرض الذي يعاني منه.

وما أن أنهى العوضات مناشدته أول من أمس، حتى هب نجوم الرياضة لمناشدة المسؤولين بضرورة الاستجابة لهذا النجم الكبير الذي خدم الكرة الأردنية كثيرا، على صعيدي المنتخب الوطني والفيصلي، ويستحق أن يخضع للعلاج في الخارج.

ونشر نجوم الرياضة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات تدعو لمساندة العوضات، وتوفير العلاج اللازم له خارج الأردن، معتبرين أن هذا النجم يستحق كل الدعم.

المواطنون أيضا تفاعلوا مع منشورات نجوم الكرة، ليؤكدوا مساندتهم للعوضات، ومطالبين بارساله للعلاج في الخارج.

ويرى مواطنون في تعليقاتهم، أن العوضات خدم الوطن بشكل كبير، عندما مثله خير تمثيل في المشاركات الخارجية على صعيدي المنتخب والفيصلي، وبالتالي من الواجب علاجه في الخارج. –(أخبار النجوم)