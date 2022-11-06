الرياضي يتخطى الجبيهة والأرثوذكسي يبحر في صدارة “سلة الناشئين”

خالد تيسير العميري



عمان – مضى فريق الأرثوذكسي في صدارة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (58-38)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، لحساب المرحلة الأولى (الإياب).

وبرز كريم مخطوب في اللقاء من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 20 نقطة مع 8 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25، يليه مصطفى حمد بتسجيله 16 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 20.

وفي مباراة أخرى أقيمت بصالة الأرثوذكسي، تغلب فريق اتحاد عمان على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (75-56)، في لقاء برز فيه اللاعب روحي كيلاني من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 28 نقطة مع 9 متابعات وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 22.

ولم يجد فريق الإنجليزية أي صعوبات في تخطي عقبة فريق الأهلي بنتيجة (76-22)، في لقاء برز فيه اللاعب غازي الزعبي من جانب فريق الإنجليزية محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و13 متابعة و3 ستيل بفاعلية 19.

وأثقل فريق الرياضي سلة فريق الجبيهة بفوزه عليه بنتيجة (92-10)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند حوراني من جانب فريق الرياضي محققا “الدبل دبل” بتسجيله 13 نقطة مع 12 متابعة وتمريرة وستيل بفاعلية 19.

وينفرد الأرثوذكسي في صدارة جدول الترتيب بـ “العلامة الكاملة” برصيد 16 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 15 نقطة، والإنجليزية ثالثا بـ 14 نقطة، والرياضي رابعا بـ13 نقطة، والأهلي خامسا بـ12 نقطة، ونجوم الأرثوذكسي سادسا بـ11 نقطة، ونجوم اتحاد عمان سابعا بـ10 نقاط، والجبيهة ثامنا برصيد 8 نقاط.