الرياضي يشكل لجنة فنية تحضيرا للعودة إلى بطولات الرجال

خالد العميري

عمان – كشف رئيس نادي الرياضي أرامكس، فادي الصباح، عن تشكيل لجنة جديدة لفريق الرجال، تقتصر مهمتها على التحضير لعودة الفريق للمنافسة في بطولات الرجال للموسم المقبل.

وقال الصباح في حديثه لـ “الغد”: “تتكون اللجنة من المدير الفني عماد السعيد وعضوين من مجلس الإدارة، وهما أنس خشان ويزن قلعجي، اللذان سبق لهما التدرج باللعب في فرق الرياضي أرامكس بالأعوام الماضية، وستكون مهمة هذه اللجنة وضع خطة لعودة الفريق وتحديد الميزانية المتوقعة للمنافسة بقوة على الألقاب، حتى يتسنى تأمينها من قبل مجلس الإدارة”. (فاست بريك)