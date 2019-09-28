الرياض تحتضن عرض “WWE” كراون جول بمشاركة نُخبة من المصارعين

عمان – الغد – يحتضن “ستاد الملك فهد الدولي” في المملكة العربية السعودية بالرياض، يوم 31 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، عرض “دبليو دبليو اي” كراون جول.

وستكون التذاكر متاحة يوم 30 أيلول (سبتمبر) الحالي عبر موقع www.TicketMX.com ، بدءا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال سعودي.

ويُعد عرض “دبليو دبليو اي” كراون جول، من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض، وسوف يشارك فيه مجموعة من نجوم المصارعة الاستعراضية، يتقدمهم سيث رولينز وكوفي كينجستون ورومان رينز وبروك ليسنر و”ذا فيند” براي وايت وبرون سترومان وذا نيو داي وراندي أورتن واي جاي ستايلز وراي ميستريو.

إلى جانب ظهور خاص لعضوي قاعة مشاهير المصارعة الاستعراضية للمحترفين، هالك هوجان وريك فلير، كما سيشهد العرض عودة منصور إلى مسقط رأسه، وهو أول نجوم سعودي يتواجد في “دبليو دبليو اي”، واستطاع الفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ المصارعة الاستعراضية للمحترفين خلال عرض “سوبر شوداون”، الذي أقيم بجدة في حزيران (يونيو) الماضي.