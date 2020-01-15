الرياطي يشكر الرزاز والحكومة ويشن هجوما على النواب.. والدغمي يرد

محمود الطراونة

عمان – وجه النائب محمد الرياطي شكره للحكومة ولرئيس الوزراء عمر الرزاز لاستجابة الحكومة لتخصيص 15 الف قطعة ارض لمواطني العقبة.

ووجه الرياطي النقد الشديد لزملائه واصفا ما يقومون به بالاستعراض والشعبويات لافتا الى ان ما يقوم به لمصلحة الناس.

وأكد أن الحكومة في حال قصرت فإنه سيقوم بدوره الرقابي ويحاسبها دون ان يهدد وفق الدستور.

وثمن الرياطي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة اليوم الأربعاء جهود الحكومة في الأراضي التي قدمت للعقبة، بحيث سيستفيد 150 ألف مواطن في، وهو ما واجه معارضة شديدة من المجلس ومقاطعة من زملائه حيث وصفه النائب صداح الحباشنة بالسحيج.

كما طلب نائب رئيس المجلس بالوكالة نصار القيسي من الأمانة العامة شطب اية عبارات من شأنها الإساءة للنواب او اية شعبويات للنائب الرياطي.

وعلق النائب عبد الكريم الدغمي على حديث النائب الرياطي في نقطة نظام انه لا يجوز ان يتعامل الرياطي مع زملائه كاستاذ او يؤنب زملائه.

ودعا النواب إلى إلغاء إتفاقية الغاز مع إسرائيل بدلاً من نقد الحكومة، وقال “هنالك جلسة يوم الأحد المقبل فليتم إلغاء الاتفاقية ان كنتم صادقين”.