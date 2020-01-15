آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرياطي يشكر الرزاز والحكومة ويشن هجوما على النواب.. والدغمي يرد

منذ 28 دقيقة
النائب محمد الرياطي - أرشيفية
النائب محمد الرياطي - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان – وجه النائب محمد الرياطي شكره للحكومة ولرئيس الوزراء عمر الرزاز لاستجابة الحكومة لتخصيص 15 الف قطعة ارض لمواطني العقبة.

ووجه الرياطي النقد الشديد لزملائه واصفا ما يقومون به بالاستعراض والشعبويات لافتا الى ان ما يقوم به لمصلحة الناس.

وأكد أن الحكومة في حال قصرت فإنه سيقوم بدوره الرقابي ويحاسبها دون ان يهدد وفق الدستور.

وثمن الرياطي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة اليوم الأربعاء جهود الحكومة في الأراضي التي قدمت للعقبة، بحيث سيستفيد 150 ألف مواطن في، وهو ما واجه معارضة شديدة من المجلس ومقاطعة من زملائه حيث وصفه النائب صداح الحباشنة بالسحيج.

كما طلب نائب رئيس المجلس بالوكالة نصار القيسي من الأمانة العامة شطب اية عبارات من شأنها الإساءة للنواب او اية شعبويات للنائب الرياطي.

وعلق النائب عبد الكريم الدغمي على حديث النائب الرياطي في نقطة نظام انه لا يجوز ان يتعامل الرياطي مع زملائه كاستاذ او يؤنب زملائه.

ودعا النواب إلى إلغاء إتفاقية الغاز مع إسرائيل بدلاً من نقد الحكومة، وقال “هنالك جلسة يوم الأحد المقبل فليتم إلغاء الاتفاقية ان كنتم صادقين”.

مقالات ذات صلة

جلالة الملك عبد الله الثاني- الغد

الملك أمام البرلمان الأوروبي: لا سلام دون شرق أوسط مستقر

منذ 3 دقائق

أبو دلبوح وحويله ينتقدان إجراءات الحكومة

منذ 29 دقيقة
رئيس مجلس الاعيان فيصلر الفايز في مجلس الاعيان السفير الصيني لدى المملكة بان ويفانغ -من المصدر

رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الصيني

منذ 38 دقيقة

668 ألف شكوى تلقاها مركز شكاوي المياه الموحد في 2019

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock