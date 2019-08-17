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الريال يفوز بثلاثية على سلتا فيجو

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما  السبت على ملعب أبانكا بالايدوس معقل فريق سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.
وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة (90+1).

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