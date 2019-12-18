“الريتز كارلتون الدوحة” يحتفل بشراكته مع علامة “أسبري”

الدوحة- احتفل فندق الريتز-كارلتون، الدوحة بشراكته المثمرة مع علامة “أسبري” العريقة من خلال تقديمه عربة المشروبات الفريدة من نوعها والمصممة خصيصاً من قبل العلامة البريطانية. وتميزت الفعالية التي قدمت مثالاً عن الأسلوب الفريد والجودة الفائقة والتصميم المبتكر، بعرض حصري لمنتجات علامة “أسبري” المميزة من الحقائب الجلدية والمجوهرات والساعات.

واستوحى تصميم عربة المشروبات التي تم إنتاجها خصيصاً لعلامة الريتز-كارلتون تميزه من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عندما ارتبطت المهن الحرفية بشكل وثيق بعالم الموضة والأزياء، وهي الفترة نفسها التي بدأت فيها “أسبري” بصناعة الأواني المخصصة لمزج المشروبات. وفي إطار احتفاله بهذا العصر الذهبي من الخلطات المميزة الممزوجة ببريق الفن الزخرفي، سيتم عرض عربة المشروبات الزجاجية المزخرفة والمطلية بالفضة في لاونج فندق الريتز-كارلتون، الدوحة لمدة شهر. وتم تزويد العربة بأكثر الإكسسوارات الفاخرة تميزاً، حيث تتميز بدلاء ثلج مميزة ومبردات للمشروبات وملاقط للثلج وعدد من زجاجات المشروبات الفخمة، بالإضافة إلى الأواني المخصصة لمزج المشروبات والتي تم صنعها يدوياً وتلك التي تمت زخرفتها من قبل أمهر الحرفيين. ويقدم خبراء مختصون في إعداد خلطات المشروبات أفضل أنواع المشروبات المحضرة يدوياً، حيث يستخدمون أفضل المكونات المحلية لتحضير أشهى المشروبات الخاصة بالمنطقة. وسيتسنى للضيوف خلال هذا الشهر خوض تجربة فريدة من نوعها عند زيارتهم لفندق الريتز-كارلتون، الدوحة.

فبعد أن ظهرت العربة لأول مرة في فنادق الريتز-كارلتون في أوروبا وأميركا الشمالية، تقوم الآن بجولتها الأولى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومع تصميمها المذهل، نجحت العربة أثناء زيارتها لعمان والدوحة أن تلهم خبراء إعداد المشروبات لابتكار مشروبات محلية تعيد إلى الأذهان فن تحضير المشروبات المثالية للقرن العشرين. ويعكس تقديم المشروبات للضيوف على هذه العربي عظمة تراث الحرف اليدوية والشراكة الراقية بين مجموعة الريتز-كارلتون وعلامة “أسبري”.