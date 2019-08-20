“الريشة الطائرة” يوكد جهوزيته لاستضافة البطولة العربية وغرب آسيا

محمد عمّار

عمان – أعرب رئيس الريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة للشؤون الفنية والمسابقات الدكتور محمد ذيابات، عن جهوزية الاتحاد لاستضافة منافسات البطولة العربية للناشئين تحت 15 و17 عاما، خلال الفترة من 24 -26 آب (اغسطس) الحالي، وبطولة غرب آسيا خلال الفترة من 27-29 الشهر الحالي في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

واشار ذيابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، الى ان الترتيبات الادارية والفنية واللوجستية تكفل اخراج نسخة مميزة ممن البطولتين، تعكس قدرة الأردن على تنظيم اقوى البطولات، الى جانب توقعات منطقية بتحقيق الميداليات في البطولتين، خصوصا وان المنتخب ومنذ أن تلقى موافقة الاتحادين العربي والآسيوي على تنظيم البطولتين، فإن المنتخبات الوطنية تتدرب بمعدل وجبتين يوميا في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.

واشار ذيابات الى انه ستقام على هامش البطولة دورة حكام آسيوية، وهذا يتيح الفرصة لمشاركة 10 حكام من الأردن، للمساهمة بالعديد من الانجازات الادارية التي ستضاف الى الانجازات الفنية للمنتخب.

يذكر أن الاتحاد العربي للريشة الطائرة اعتمد مشاركة ثماني دول في النسخة الثانية من البطولة العربية تحت 15 و17 عاما، حيث بلغ عدد المشاركين 61 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول عربية هي: الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، السعودية، البحرين، العراق، لبنان.

وسيمثل المنتخب في منافسات تحت 17 عاما كل من: عز الدين سامي، عبدالرحمن عليان، ابراهيم الوهداني، وسام حمودة، فرح عليان، ليان الخطيب وفرح عمر، فيما يضم منتخب تحت 15 عاما اللاعبين قصي الظواهرة، اسماعيل عمر، احمد سويدان، عمر دولات، لميس الخطيب، مرح عمر، مريم سامي وجنى عسيلة.

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