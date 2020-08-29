“الريشة” ينتظر قرار “الأولمبية” لإعلان موعد انطلاقة الدوري

محمد عمّار

عمان – بات اتحاد الريشة الطائرة، في انتظار تعليمات جديدة من اللجنة الأولمبية، بشأن موعد استئناف النشاطات الرياضية المحلية، كي يعقد مجلس إدارة اتحاد الريشة اجتماعا له، لتحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى، والذي كان من المقرر انطلاقه خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وتم تأجيله إلى اشعار آخر بسبب جائحة كورونا.

وكان اتحاد الريشة، بصدد عقد اجتماع في مقر الاتحاد خلال الأسبوع الماضي، بيد أن الظروف المستجدة وقرار اللجنة الأولمبية بإيقاف الأنشطة الرياضية لمدة أسبوع، فرضت تأجيل الاجتماع، وسيعقد في أقرب وقت ممكن، وذلك لاقرار خطة الاتحاد للعام الحالي وإقرار مواعيد بطولاته وهي: دوري أندية الدرجة الأولى وتشارك في أندية: مدينة الحسين للشباب (حامل اللقب)، بيت يافا (بطل كأس الكؤوس)، الكتة، الحرية، كفريوبا، أم نوارة، الأقصى، الفرذخ، كفر الماء وكفرابيل، وسيتم تحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الثانية والذي يضم أندية: شباب زحر، كفر راكب، جديتا، الأشرفية، دير السعنة، كفر عوان، بشرى وشباب الكريمة، كما سيتم تحديد موعد انطلاق دوري السيدات.

ذيابات يشارك بمؤتمر دولي

وكان رئيس الاتحاد الدكتور محمد ذيابات، قد تلقى قرارا من اللجنة المنظمة لمؤتمر دولي في مصر، بنقل المؤتمر من القاهرة ليصبح عبر وسائل الاتصال المرئي (ZOOM)، ويعقد المؤتمر بعنوان “مكافحة العنف ضد رياضة المرأة”، حيث أن جائحة كورنا عجلت باتخاذ القرار بإقامة المؤتمر عبر وسائل الاتصال المرئي.

قرارات الاتحاد العربي

وكان الاتحاد العربي، قد قرر خلال اجتماعات المكتب التنفيذي الذي عقد عبر تقنية (ZOOM)، بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي للشؤون الفنية والمسابقات الدكتور محمد ذيابات، قد قرر اقامة البطولة العربية للرجال في آذار (مارس) أو نيسان (ابريل) المقبلين في الجزائر، والبطولة العربية للشباب تحت 17 سنة في السعودية خلال شهر أيلول (سبتمبر) العام المقبل 2021، وبطولة فئتي (تحت 13 و15 سنة) في الكويت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) للعام المقبل، على أن تستضيف الإمارات أو البحرين بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا، كما قرر المكتب التنفيذي عقد دورة تحكيم لمنافسات الريشة الطائرة في الهواء الطلق، ما يتطلب اقامة بطولة عربية مصغرة، وذلك من اجل استفادة المدربين من عامل إقامة البطولة خارج الصالات.