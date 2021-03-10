“الزاهد” للتراكتورات تعتمد حلول “إنفور” للتحول الرقمي



جدة – أعلنت شركة “إنفور” اليوم أن شركة الزاهد للتراكتورات – إحدى شركات مجموعة الزاهد التي تتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا لها لتوريد آلات البناء ومركباتها التجارية – اعتمدت نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP المتاحة من شركة “إنفور”، وذلك بهدف رفع إنسيابية تدفق العمليات بين مختلف أقسام الشركة ومتابعتها. وأقدمت شركة الزاهد للتراكتورات لإستخدام نظام “إنفور” M3 للمعدات لتقديم خدمات متميزة لعملائها لقطاعات البناء والمواصلات وتأجير المعدات على مستوى المملكة العربية السعودية.

وتعدّ شركة الزاهد للتراكتورات الموزّع المعتمد لقسم آلات البناء لدى شركة “كاتربيلر”، وقد امتدّت هذه الشراكة على مرّ 71 عاما. ومن خلال قسم الآليات التجارية، تعتبر شركة الزاهد للتراكتورات أيضا الموزّع المعتمد لمجموعة “فولفو” ,والتي تضم شاحنات فولفو، وشاحنات “رينو” وشاحنات “يو دي”، وهي شراكة تمتدّ لأكثر من 41 عاما.

وكان اعتماد شركة الزاهد للتراكتورات فيما مضى على أحد حلول تقنية المعلومات التي طورت من قبل قسم الحاسب الآلي الخاص بالشركة. ومع استمرار نمو أعمال الشركة، لم يعد هذا الحل مجديا إذ لم يمتلك الحل الخاص إمكانية مواكبة التطورات التكنولوجية و دعم التحول الرقمي الكبير لدى شركة الزاهد للتراكتورات. ومن خلال مساعيها لتعزيز إنجاز مهام الأعمال، وتحت مظلة “روح التميز” واعتماد أحدث التقنيات (مثل ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي)، أسندت شركة الزاهد للتراكتورات إلى إحدى أكبر أربع شركات استشارية مهمة الإشراف على التأكد من إتباع جميع الإجراءات الواجبة لاختيار الحل المثالي لإدارة تخطيط موارد المؤسسة ERP.

وبعد الانتهاء من إجراءات التقييم اللازمة، وقع الاختيار على حلول “إنفور” M3 للمعدات (حلول تخطيط موارد المشاريع للتصنيع والتوزيع وتجارة وتأجير المعدات) بكونها الحل المثالي لتحقيق طموح شركة الزاهد للتراكتورات وتطلعاتها نحو رقمنة الأعمال.

ونجحت حلول “إنفور” M3 في تلبية جميع المتطلبات الناتجة عن مبادرات شركة الزاهد للتراكتورات القائمة على واجهة الأعمال بالتعاون مع شركات التصنيع الأولى OEM، والتي تهدف للمساعدة في تعزيز حضورهم في سلاسل الإمداد والتوريد ورفع مستوى الخدمات المتاحة لعملائهم. وكان هذا الأمر أحد أهم المتطلبات لحلول إدارة تخطيط موارد المؤسسة، بالنظر إلى حجم وأهمية الشراكات التي ترتبط بها شركة الزاهد للتراكتورات، بما في ذلك مجموعة “كاتربيلر” و”شاحنات فولفو”.