الزبن: التعديلات المقترحة على قانون المواصفات مرعبة

أحمد الشوابكة

مادبا – وصف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمرعبة وجريمة بحق المؤسسة ومن الممكن بسببها أن تقع قضايا أصعب من قضية دخان مطيع التي حدثت قبل مدة قليلة.

وأجازت التعديلات المقترحة على القانون بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية.

وأضاف الزبن في ندوة أقيمت في نقابة المهندسين الأردنيين/ مادبا مساء أمس السبت، أن تفريغ المؤسسة من الكفاءات والخبرات في هذا الوقت هو لمصلحة أشخاص للتلاعب في غذاء المواطن.

وأشار الزبن إلى انه لا يوجد في الأردن تاجر مصنف لصنف واحد ولا يوجد تاجر أردني يستورد من مصدر البضاعة مهما كانت، انما يستورد بضائع من الدول المصنعة على اسم تجار آخرين هم من يتحكمون بالسوق ويغرقوه ببضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية.

وادار اللقاء رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس احمد الفلاحات، فيما استمع الحضور إلى شرح مفصل عن عدة قضايا حدثت أثناء تسلم الزبن إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل أن يتم إحالته إلى التقاعد بعد قضية مطيع.