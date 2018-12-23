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الزبن: سنلاحق المعتدين على كوادر الصحة

منذ 2 ساعتين
وزير الصحة الدكتور غازي الزبن
وزير الصحة الدكتور غازي الزبن

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عمان- الغد- أكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن رفض الوزارة الاعتداء على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم في مواقع العمل المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته للزبن يرافقه أمين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول، لطبيب مستشفى الامير حمزة الراقد على سرير الشفاء إثر الاعتداء عليه من مجموعة من مرافقي أحد المرضى أثناء قيامه بواجبه في المستشفى.

وقال الدكتور الزبن إن الاعتداءات على الكوادر مرفوضة ومدانة من الوزارة والمجتمع على حد سواء.

واضاف ان الوزارة لا تتوانى عن ملاحقة المعتدين وانها تخاطب الجهات المعنية مباشره لاتخاذ المقتضيات القانونية بحق المعتدين دون تهاون.

واكد الدكتور الزبن ان الاعتداء على الكوادر اثناء تأدية واجبهم يمثل خروجا على القانون وقيم المجتمع وعاداته وتقاليده التي تقدس العمل وتحترم من يؤدونه.

وبين ان الاعتداءات لا يمكن تبريرها بحال من الاحوال او محاولة المعتدين ايجاد المسوغات لها فهي مرفوضة من الجميع جملة وتفصيلا.

وقال ان قنوات التواصل مع المواطنين للتعبير عن اي اشكالات او سلبيات او ملاحظات لديهم حول اداء الكوادر والخدمة التي تقدم لهم مفتوحة على اتساعها وعلى مدار الساعة وتتقبلها الوزارة بصدر رحب وانها هي من يحاسب على اي تقصير او اهمال.

واضاف ان التعبير عن حالة عدم الرضا لاي سبب باللجوء الى العنف مرفوض اذ يربك سير العمل ويخلق حالة من الخوف والفوضى التي تعيق تقديم الخدمة للمرضى على افضل وجه.

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