الزراعة: أشجار عمّان تضررت كثيرا.. والأحطاب للفقراء والخزينة

أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أن فرق الوزارة تواصل عمليها باستمرار لإزالة الأشجار التي سقطت خلال المنخفض القطبي الأخير في شوارع العاصمة عمّان.

وقال الحنيفات لـ “هلا أخبار”، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تواصل جهدها لتخفيف الكم الكبير المتساقط من الأشجار وتقليمها.

وأوضح أن العاصمة عمّان فيها نحو 10 ملايين شجرة مزروعة، مضيفاً أن العدد المتساقط من الأشجار كبير ومنتشر في معظم المناطق والأحياء بالعاصمة.

وبين أن الضرر الواقع على الأشجار جراء الثلوج كان كبيراً جداً، الأمر الذي نتج عنه كم كبير من الأحطاب.

وأشار الحنيفات، إلى أن أحطاب الأشجار التي سقطت جراء الثوج، ستذهب لصندوق الخزينة، بالإضافة إلى توزيع جزء منها على الفقراء هذا الشتاء وفق آلية معينة.

وخلف تراكم الثلوج بكثافة في الأردن مؤخراً، أضراراً بالغة بعدد من الأشجار، إذ أن غابة مدينة الحسين الرياضية، واحدة من أكثر الأماكن تضررا بالعاصمة، حيث دمرت الثلوج أكثر من 1500 شجرة، بالإضافة إلى تساقط الأشجار في مختلف الأحياء والمناطق.