الزراعة: إتمام المكافحة الاحترازية لبقايا أسراب الجراد

عبدالله الربيحات

عمان- أعلنت وزارة الزراعة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء مرحلة المكافحة الاحترازية لبقايا سرب الجراد الثاني الذي كان بأعداد قليلة ومتناثرة بسبب عمليات المكافحة السابقة التي قامت بها 4 فرق مكافحة وشملت منطقة عابورا وأطراف ضانا.

وأكدت الوزارة في بيان ان نتائج الاستطلاع والاستكشاف أظهرت القضاء على بقايا السرب وزوال كامل الجراد في تلك المناطق، وخلو أغلب المناطق من الجفر وصولا إلى ضانا من الجراد كما أنه لا يوجد اسراب قادمة من خارج الحدود.

وأضافت الوزارة أن باقي محافظات المملكة تخلو من الجراد وفق التقارير للفرق الاستكشافية الموجودة في كافة محافظات المملكة والتي تقدم تقارير كل 12 ساعة ومن خلال الرصد المباشر لغرفة الطوارئ المركزية ومايرد من المحافظات من معلومات.