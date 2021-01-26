الزراعة: إجراءتنا مستمرة للسيطرة على سوسة النخيل

عمان – الغد- تعتبر آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء من أخطر الآفات على أشجار النخيل. وتقوم وزارة الزراعة منذ تسجيل هذه الافة بجهود كبيره للسيطرة عليها ومنع إنتشارها للحد من أثارها الإقتصادية على المزارعين وذلك من خلال تنفيذ برامج مكافحة متكاملة تشمل تطبيق اجراءات الحجر الزراعي التي تمنع استيراد اشجار وفسائل النخيل من الدول الموبؤة بالآفة. وكذلك منع النقل من المناطق المصابة الى المناطق السليمة.

واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي ان كوادرها المختصة تقوم بتنفيذ عمليات مراقبة الآفة من خلال مديريات الزراعة باستخدام المصائد الفرمونية الحديثة المتخصصة التي تحد من انتشار الحشرة. وكذلك معالجة الاشجار المصابة اصابات خفيفة ومتوسطة وتنفيذ حملات رش بالمبيدات الكيماوية عند ارتفاع مستوى نشاط الحشرة.

كما تقوم الكوادر الفنية والإرشادية بالجولات الميدانية على جميع مزارع النخيل وتتولى توعية المزارعين حول المكافحة المتكاملة للآفة.

وبهدف نشر التقنيات الحديثة في مجال الكشف والمكافحة، قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بتدريب عدد من المهندسين والفنيين من القطاع العام والقطاع الخاص للسيطرة على هذه الآفة بتأهيلهم للقيام بعمليات المراقبة والمكافحة.

كما تقوم الوزارة من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية بتنفيذ الأبحاث العلمية للوصول الى احدث الاساليب في مراقبة ومكافحة الآفة.