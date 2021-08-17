الزراعة: إسرائيل تعطي أفضلية للمنتجات الأردنية

عمان-الغد- أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، بأنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية)، وذلك اعتبارا من أيلول 2021 حتى أيلول 2022.

وتم مناقشة مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الأردنية للأسواق الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة موضوع امتداد الحرائق للجانب الأردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة الممتدة.

وقد وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة .

وبين المجالي أن هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الإسرائيلي إلى ما يزيد على ٥٠ ألف طن من الخضار والفواكة خلال هذه الفترة مما سينعكس إيجابيا على القطاع الزراعي.