الزراعة: استكمال تطعيم الأبقار ضد الحمى القلاعية نهاية الأسبوع

توقعت وزارة الزراعة البدء بتخفيف الإجراءات في ما يتعلق بمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات وفتح أسواق المواشي تدريجيا بالتزامن مع الانتهاء من تطعيم كافة الأبقار في مزارع المملكة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فريقا متخصصا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة وخبراء ايطاليين معتمدين لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية باشروا العمل مساء امس وصباح اليوم من خلال زيارة منطقة الظليل للإطلاع على الحالة في مزارع الأبقار وتحديد مصدر انتقال الفيروس إليها، مشيرة الى أن اللجان مستمرة بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المزارعين وسيصار إلى نشر تقرير يومي للإجراءات الخاصة بالحمى القلاعية.

يشار إلى أن الوزارة تسلمت (62700) لقاح للحمى القلاعية من الشركة الصانعة في بريطانيا، فيما يبلغ عدد الأبقار التي تم تحصينها حتى اليوم 52625 رأسا ‏بما في ذلك الأعداد التي تم تحصينها من قبل المزارعين.

وقالت الوزارة، انه تم تحصين كافة الأبقار في محيط الإصابة بقطر 15 كم للمرحلة الأولى و10 كم للمرحلة الثانية، وجرى توزيع 13570 جرعة على مديريات الزراعة في محافظات المملكة و حسب اعداد الابقار في كل محافظة.

وبلغت اعداد الأبقار النافقة المسجلة حتى مساء أمس 334 رأسا، و 426 رأسا من العجول وذلك حسب نظام التبليغ الإلكتروني لدى الوزارة.