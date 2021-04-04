“الزراعة”: اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية قبل شهر رمضان

عمان-الغد-اكد وزير الزراعةً خالد الحنيفات انه وتنفذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل على تحقيق الامن الغذائي وتوفير السلع الضرورية وتنوعها من مناطق مختلغة وبما بتناسب مع دخل المستهلك والقوة الشرائية فقد وافقت الوزارة وبناء على تنسيب لجنة صحة الحيوان والمعزز بتقرير اللجنة الفنية التي قامت بزيارة جمهورية السودان مؤخرا والتي كلفت بمهمة تقييم واقع الخدمات البيطرية ومدى تطبيق الالتزامات الصحية ضمن ( كود ) المنظمة العالمية لصحة الحيوان على السماح بأستيراد لحوم الضأن الطازج من الجمهورية السودانية والتي يتوقع توفرها قبل شهر رمضان الفضيل .

واشار الحنيفات ان استيراد اللحوم السودانية يأتي على حساب اللحوم المبردة المستورة من مصادر اوروبية ويوفر لحوم بجودة عالية واسعار مناسبة

وبين الحنيفات ان القرار جاء بعد ان تبين للجنة جودة هذه اللحوم وصحتها حيث وجه دعوه الى الشركات والتجار الراغبين في الاستيراد لهذه اللحوم مراجعة الوزارة وتقديم الطلبات حسب الاجراءات المرعية في هذا الخصوص .