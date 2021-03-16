“الزراعة النيابية” تطلع على خطط الوزارة للنهوض بالقطاع

عمان – زارت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة اليوم الثلاثاء وزارة الزراعة للاطلاع على خطط ورؤى الوزارة للنهوض بالواقع الزراعي.

واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مستهل اللقاء على تعزيز مبدأ التشاركية الدائمة مع السلطة التشريعية في خدمة القطاع الزراعي.

وبين ان الوزارة تعمل على رؤية تشمل تنظيم القطاع عبر اسس ومحاور تضمن النهوض والاستدامة من اهمها اعادة النظر بمدخلات الانتاج وكلفها واثرها على المنتج المحلي وصولا الى المنافسة الحقيقية، والعمل على التسويق الزراعي من خلال ادوات وآليات تمس حلقات التسويق للمنتح المحلي، والمضي نحو شركة تسويق زراعية لديها القدرة على الدخول الى الاسوق العالمية من خلال مراكز ونقط تعبئة وتدريج وتبريد وبيع وتنظيم للوجستيات الخاصة بالنقل.

واشار الحنيفات الى برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة عبر معارض البيع والتسويق في المحافظات .

واكد الاهتمام بالتصنيع الزراعي والاستفادة من فائض الانتاج من خلال تجفيف البندورة وصناعة المركزات بأنواعها اضافة الى التفريز، مشيرا الى ان الوزارة ماضية في تطوير اشكال التعامل مع الثروة الحرجية عبر تفعيل جوار الغابة وصولا الى استفادة الجمعيات والمجتمع المحلي المجاور للغابات من الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياحي وتبادل المنفعة ليتسنى للمواطن الاستفادة من الغابات وحمايتها والمحافظة عليها.

من جهته اكد النائب العلاقمة ادامة التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في كافة المسارات، لافتا الى ان هذه الزيارات تأتي انطلاقا من دور اللجنة الرقابي ومتابعة عمل الحكومة في تطوير ونهضة القطاع الزراعي.

وبين العلاقمة ان المرحلة حساسة وصعبة وتحتاج من الجميع التكاتف وتوحيد الجهود وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعاني منذ سنوات ويحتاج الكثير من الاهتمام والرعاية والحلول الجذرية لمشاكل التسويق وتكاليف الانتاح من طاقة وعمالة ومدخلات انتاج.

وثمن العلاقمة جهود الوزارة وتعاونها الدائم لتجاوز التحديات التي تواجه الفطاع الزراعي.

من جهتهم استفسر النواب ناجح العدوان وخلدون الشويات وفادي العدوان وجميل الحشوش ومحمد المرايات وأسامة القوابعة وعبدالله عواد عن جملة من الملاحظات والتحديات التي تواجه القطاع وآليات ازالة المعيقات امام المزارعين، لافتين الى ضرورة التعاون المشترك للنهوض بالواقع الزراعي. وحضر اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة مدير عام الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعي الدكتور نزار حداد ومدراء الوزارة.–(بترا)