الزراعة: انخفاض أسعار الليمون والخضار في الأسواق المركزية

أكدت وزارة الزراعة توريد 2500 طن من الخضار والفواكه للأسواق المركزية اليوم الأربعاء، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الخضار.

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم، أنه وبعد متابعة انخفاض كميات الليمون المنتجة محليا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، فقد فتحت الوزارة أبواب الاستيراد من كافة الجهات ولكل من تقدم للاستيراد.

وتابعت: تم استيراد ما يزيد على 1500 طن من الليمون حتى صباح هذا اليوم، مع استمرار الاستيراد، وقد ورد للأسواق المركزية ما يصل إلى 200 طن من الليمون صباح اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر الليمون وصل إلى 70 قرشا، وهو يشهد انخفاضا ليصل إلى نصف دينار خلال هذه الأيام.

وأكدت أن الأسواق شهدت استقرارا واضحا في الكميات لكافة المحاصيل من الخضار وانخفاضا في أسعارها مع فتح الأسواق المركزية أبوابها عصر يوم أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر البندورة 20 قرشا، والخيار 20 قرشا، والكوسا 30 قرشا، والباذنجان كلاسك 70 قرشا، والزهرة 20 قرشا، والليمون 70 قرشا، والبصل 35 قرشا.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على منح الرخص اللازمة للاستيراد وصولا إلى توفير كافة المحاصيل التي يحتاجها السوق مع الحفاظ على المنتج المحلي من المحاصيل، كما أنها تتابع كافة الاحتياجات.

وتوقعت أن يشهد السوق استقرارا في توريد الكميات مع بقاء الاستقرار في الأسعار.