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“الزراعة” توضح حول الإرساليات الزراعية للسعودية

منذ ساعتين
مبنى وزارة الزراعة
مبنى وزارة الزراعة

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عمان-الغد- أصدرت وزارة الزراعة بيانا، الأحد، حول رصدها لفيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث عن وجود توقف في انسياب الإرساليات الزراعية على الحدود السعودية.

وقالت الوزارة في البيان، إن الفيديو قديم، وقد تم حل هذا التوقف في الإرساليات خلال الأسبوع الماضي، بالمتابعة من قبل وزارة الزراعة الأردنية والجهات المختصة في الشقيقة السعودية، وأنه كان تأخر الإرساليات بسبب وجود تعديل على التعليمات الخاصة بالعبوات وبعض المواصفات، والتي لا تخص جودة المنتج المحلي.

وأكدت أيضا الوزارة على انسياب الإرساليات الزراعية عبر الحدود للسعودية وبشكل تام ومستمر .

وتهيب وزارة الزراعة بضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات وخاصة الفيديوهات القديمة، مقدرة تداول المعلومة من مصادرها الرسمية.

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