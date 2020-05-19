“الزراعة”: بعض مصدري الأغنام لم يتلزموا بالآلية المتفق عليها

عبدالله الربيحات

عمان – قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي ان تصدير الاغنام كان مغلقا لكن و”حفاظا على الاسواق التقليدية، وتماشيا مع مصلحة مربي الاغنام وافقت الوزارة على فتح التصدير ضمن الية خاصة تضمن الحفاظ على توفر المنتج من الاغنام في السوق المحلية، وضمان توازن اسعارها دون الارتفاع خاصة خلال الشهر الفضيل”.

وأضاف المجالي لـ”الغد” انه و”في ظل ازمة كورونا وخطة الوزارة في تحقيق التوازن لدى المستهلك والتاجر والمزارع، عملت الالية وفق شروط واضحه فيما يخص الاوزان، وكذلك وفق برنامج زمني واضح لتنظيم التصدير وبالتنسيق مع المزارعين والشركات، الا ان بعض الاخوه المزارعين لم يلتزموا بالبرنامج المعد والاوقات المحددة حيث يقوم البعض بالحضور مبكرا وخارج الوقت المحدد في البرنامج، وهذا يشكل ارباكا كبيرا للمزارعين وللجان القائمة على تطبيق الالية”.

وجاءت تصريحات المجالي، ردا على أسئلة “الغد” بخصوص فيديو متداول يشكي فيه مزارعون من نفوق مواشيهم، المعدة للتصدير، أثناء انتظار الدور، ما يكبدهم، حسب قولهم خسائر كبيرة، طالبوا الوزارة بتحملها.

ودعت الوزارة المزارعين الى الالتزام بالبرنامج المتفق علية وضمن الاوقات المحدده حتى لا يؤثر سلبا على صحة الاغنام المعده للتصدير ويثير الارباك والضغط على المزارعين وكوادر الوزارة مما يعطل اجراءات التصدير ويرهق الجميع.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo