“الزراعة” تبدأ تطبيق آلية خاصة بتصدير الأغنام

عبدالله الربيحات

عمان-قال وزير البيئة وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة ان إجراءات التصدير للاغنام ماضية حسب الآلية التي وضعت من قبل الوزارة والتي جاءت دعما لمزارعي الاغنام وحفاظا على اسواقنا الخارجية التقليدية.

وبين ان الآلية راعت ايضا خصوصية الاوزان في التصدير و التي لا تقل عن 45 كغم للرأس الواحد، حماية للكميات في الاسواق المحلية والاحتياج خلال الشهر الفضيل.

وأضاف الخرابشة ان الآلية تنفذ من خلال مجموعة من اللجان المنتشرة في عدد من المحافظات وتشرف على الاجراءات الخاصة بالتصدير والتي بدأت اعمالها من صباح اليوم، حيث تم تصدير 14 إرسالية من الاغنام وبإجمالي 5600 رأس لليوم الاول.

واكد الخرابشة انه لا تراجع عن الاوزان المدرجة في الآلية والتي لا تقل عن 45 كغم للرأس الواحد وقد تم التنسيق من قبل اللجان لضبط عملية تطبيق الآلية.

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