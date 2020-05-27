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“الزراعة” تبدأ حملة لإتلاف الفواكه والخضار غير الناضجة تسويقيا

منذ 18 دقيقة

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عمان- الغد- تبدأ وزارة الزراعة بحملة على الاسواق يوم السبت المقبل لمتابعة وإتلاف أي أصناف من الفواكة والخضار لم تصل إلى النضوج المطلوب من الناحية التسويقية.

وبينت الوزارة، في بيان لها امس، أنه لوحظ من خلال الجولات الميدانية لكوادر الوزارة ومراقبي الجودة في الاسواق وجود كميات من الفاكهه وخاصة (اللوزيات من الخوخ والدراق والمشمش) لم تصل الى النضوج المطلوب من الناحية التسويقية.
واهابت وزارة الزراعة بالمزارعين عدم التعجل بالحصاد سعيا للربح السريع حيث ستقوم الوزارة بحملة على هذه الاصناف اعتبارا من يوم السبت المقبل، ستشمل المتابعة والرقابة الحثيثة للاسواق واتلاف اي كميات غير مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية،علما ان الوزارة تؤمن الحماية المطلوبة للمنتج المحلي خلال فترة ذروة الانتاج واعطاء الفرصة الكافية للمزارعين لتسويق انتاجهم دون التعرض لاي منافسة من منتج مستورد .

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