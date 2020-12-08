الزراعة تبدأ في التحول الإلكتروني بخدماتها

عمان– بدأت وزارة الزراعة في عمليات التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للجمهور باعتبارها احد اهم اولويات المرحلة القادمة.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان وزير الزراعة شكل فريقا مختصا يقوده مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية للوزارة الدكتور عبدالحليم دوجان، لادارة برنامج التحول الإلكتروني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع وزارة المياه والري.

واشارت الوزارة الى ان هذا التحول سيؤدي الى تنظيم القطاع الزراعي ورقمنته وبناء قاعدة معلومات دقيقة لكل مكونات القطاع الزراعي، والتي تمكن من اتخاذ قرارات اكثر شمولا ودقة وجودة، وتسهم في تطوير خدمات الوزارة في مجالي النزاهة والشفافية.

واضافت ان الفريق قام بعمليات مسح جميع خدمات الوزارة تمهيدا لاعادة هندسة الاجراءات.

وتشمل الخدمات التي سيتم اتمتتها، اصدار رخص الاستيراد والتصدير والشهادات الصحية النباتية والحيوانية وخدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات.

بترا