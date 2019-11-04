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الزراعة تتوقع إنتاج 200 ألف طن زيتون

منذ 3 ساعات
عائلة تجني الزيتون بمنطقة المغاريب في السلط - (الغد)

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عمان – الغد- توقعت وزارة الزراعة ان تبلغ كميات ثمار الزيتون لهذا الموسم نحو 200 الف طن بزيادة تقدر بـ 25 بالمئة مقارنة مع الموسم الماضي البالغة فيه 150 الف طن.

وقال مساعد الامين العام للثروة النباتية الدكتور عزت العجالين: إن الموسم المطري العام الماضي جيد ما انعكس على الاشجار المثمرة وخصوصا الزيتون، كما لم تسجل اي اصابة بذبابة الزيتون هذا الموسم لأن الظروف الجوية لم تكن مواتية لتكاثرها، مشيرا إلى ارتفاع مستوى وعي المزارعين في العناية بأشجار الزيتون وخصوصا مكافحة الآفات، الامر الذي انعكس ايجابيا على كمية الانتاج ونوعيته وجودته.

وتوقع العجالين أن تتراوح كميات الزيت هذا العام بين 23 إلى 25 الف طن تغطي الحاجة المحلية والتصدير، إضافة إلى نحو 30 إلى 50 الف طن يتوقع تسويقها لغايات التخليل في الوقت الذي يبلغ استهلاك الاردن من الزيتون المخلل نحو 25 الف طن، مشيرا إلى أن اسعار الزيتون والزيت تخضع لمعادلة العرض والطلب.

وبين ان هذا العام الاول الذي يتم فيه منع استيراد زيت الزيتون دعما للمنتج المحلي، إضافة إلى منع تصدير ثمار الزيتون دعما لمعاصر الزيتون التي تبلغ 35 معصرة، مبينا ان عدد اشجار الزيتون تبلغ 11 مليون شجرة مزروعة على نحو 580 الف دونم، فيما تعكف الوزارة على حماية المنتج المحلي من خلال انتهاج سياسات منع استراد زيت الزيتون ومنع تصدير الثمار، وفتح اسواق جديدة.

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